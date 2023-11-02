Мишустин распорядился продлить до Тюмени трассу М-12 «Восток»

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Трасса М-12 «Восток» будет проложена до Тюмени. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров России Михаил Мишустин. Маршрут трассы будет обозначаться как Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень, сообщила пресс-служба правительства.

Продление магистрали обеспечат за счет включения в строй ряда участков дорог: Казань - Дюртюли, Ачит - Екатеринбург и Екатеринбург - Тюмень, а также находящегося в процессе строительства участка дороги Дюртюли - Ачит. Работы по продлению М-12 «Восток» планируют завершить в следующем году, пишут «Известия».

В начале сентября президент Владимир Путин открыл участок трассы М-12 между Москвой и Арзамасом. От инициативы до первого автомобиля, проехавшего по участку трассы, прошло менее трех лет. За это время появилось 400-километровое покрытие в четыре полосы и уникальный вантовый мост через Оку.