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Жители регионов России жалуются на дефицит вакцины против кори и коклюша

Павел Кольцов
Игнат Далакян
09:41 12.12.2023
Дефицит вакцин в российских регионах отмечается на фоне резкого роста заболеваемости.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press
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Сразу в нескольких российских регионах местные жители жалуются на дефицит вакцины против кори и коклюша. Одна из причин - число желающих привиться от этих заболеваний стремительно растет, ровно как и статистка по заболевшим. Так, только за этот год в стране выявили свыше 8 000 случаев кори, и это почти в 300 раз больше, чем в прошлом!

Сообщения от регионального Минздрава жительница Ярославской области Екатерина получает регулярно с июля. Когда сыну исполнилось 6 лет, пришло время ревакцинировать ребенка от кори. Но вакцины в поликлиниках нет, и когда появится, неизвестно.

«Ждите конца декабря 23-го года. Но мы также ждали и конца осени, теперь мы ждем конца декабря. И когда будет эта вакцина, вообще непонятно. У кого узнавать? И как делать, если сейчас, например, я постоянно читаю, что везде начинают люди болеть, дети очень сильно болеют», - рассказала Екатерина Громова.

Корь - заболевание чрезвычайно заразное. Вакцинация от нее в числе обязательных. Входит в национальный календарь профилактических прививок.

«Хотела бы заострить внимание, уделить больше внимания именно осложнениям кори, так как у детей это частое явление», - сказала участковый врач-педиатр ГБУЗ Карабулакской городской поликлиники Людмила Саутинва.

О дефиците вакцин от кори и коклюша сейчас говорят сразу в нескольких регионах России. В одной из детских поликлиник Екатеринбурга от коклюша вакцина есть, а вот от кори привить ребенка можно будет в лучшем случае после Нового года.

Дефицит вакцины в конечном счете отражается на росте заболеваемости. Ситуация в регионе тревожная. Только за последние 10 месяцев, по данным санитарных врачей, в регионе заболеваемость коклюшем выросла в три раза.

Если два года назад в России был выявлен один случай кори, то только за первое полугодие 2023-го - больше тысячи. Скачок санитарные врачи связывают в том числе с отменой антиковидных ограничений.

«Нужно помнить о том, что в последнее время очень многие стали отказываться от прививок, в частности от вакцинации против кори. Ну и нужно понимать, что мы не закрытая страна, к нам приезжают абсолютно разные люди», - рассказала заведующая педиатрическим отделением Фариза Азбарова.

Растет заболеваемость, растет и число желающих поставить себе вакцину. Причем среди них много взрослых. Плюс - экстренная профилактика, прививаются все имевшие контакт с больным человеком.

В Челябинске обеспокоенные родители звонят на прямую линию губернатора. Отвечает исполняющая обязанности регионального министра здравоохранения.

«Действительно, проблема-то есть, у нас вся Россия ждет федеральной поставки, когда она будет. Сейчас пока нам сроки называют, на связи с Минздравом России, еженедельно практически», - говорит исполняющая обязанности министра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова.

Моновакцина отечественного производства только от кори, иностранные мультикомпонентные - сразу от нескольких заболеваний. Как правило, это корь, краснуха и паротит. По словам специалистов, моновакцина так же эффективна. Но детям в качестве плановой ее стараются не ставить.

Ранее Министерство здравоохранения Румынии объявило общенациональную эпидемию кори. Румынское ведомство намерено вакцинировать от кори малолетних детей в возрасте от 9 до 11 месяцев при обычной норме в 12 месяцев.

Подробнее о том, когда появится вакцина и с какими препаратами еще есть сложности, смотрите в материале Павла Кольцова.

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