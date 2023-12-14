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Путин: открытие аэропортов - это вопрос безопасности граждан

Ирина Егорова
14:07 14.12.2023
По его словам, это главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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При возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий - это безопасность пассажиров, заявил Владимир Путин.

«Это касается и Краснодара», - уточнил российский лидер.

Ранее стало известно, что в Краснодаре могут открыть воздушную гавань уже после 15 декабря. Отмечается, что после тестового рейса будет принято решение о возможности открытия воздушной гавани. Если вслед за краснодарским аэропортом откроется и симферопольский, то, по словам Аксенова, это положительно отразится на логистике. Жителям Крыма, а также гостям полуострова будет легче добираться до него. 

Напомним, в феврале 2022 года Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ограничило полеты в 11 аэропортов юга России. Закрытыми остаются воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

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