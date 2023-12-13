Аксенов: открытие аэропорта в Симферополе не планируется из-за безопасности
Ранее сообщалось, что воздушную гавань в Краснодаре могут открыть после 15 декабря.
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Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из-за безопасности, об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее стало известного, что в Краснодаре могут открыть воздушную гавань уже после 15 декабря. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе краевой администрации.