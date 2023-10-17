Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Продолжительность полета составила около семи часов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Пара стратегических ракетоносцев Ту-95 провели плановое патрулирование над акваторией Японского моря, сообщили в Минобороны России.
В воздухе самолеты находились около семи часов. Ведомство продемонстрировало видеозапись полета. На кадрах запечатлены взлет Ту-95МС с аэродрома, сам полет самолетов в небе, работа летчиков и посадка. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-35С.
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш отметил, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.