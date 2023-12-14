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Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК

Ирина Егорова
13:43 14.12.2023
Глава государства выразил свою принципиальную позицию в отношении того, что бойцы частных военных компаний имеют право на все социальные льготы и другую поддержку со стороны государства, так как они тоже «отдают свою жизнь за Родину».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Проблема частных военных компаний есть, и это пробел, который не должен был быть допущен.

«Формально и юридически ЧВК в России нет. Они не предусмотрены законом. Контракты в рамках ЧВК с государством не заключались», - объяснил глава государства.  

Еще одной проблемой, связанной с бойцами ЧВК, Владимир Путин назвал сложность в установлении списков личного состава - выплаты им и командирам чаще осуществлялись наличными.

«Среди детей моих близких есть те, кто воевали в ЧВК, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за Родину, воюя в рамках ЧВК. И их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены, они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которыми пользуются другие участники боевых действий», - подчеркнул президент России, назвав это своей «принципиальной позицией».

Сейчас нет четкой позиции по вопросу будущего частных военных компаний в России, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин предложил бойцам и командирам ЧВК «Вагнер» заключить контракт с Министерством обороны России. Кроме того, при желании они могут уехать в Белоруссию.

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