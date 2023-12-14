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Путин заявил, что в зоне СВО находятся 617 тысяч российских военнослужащих

Андрей Аркадьев
13:29 14.12.2023
Протяженность линии соприкосновения превышает 2 000 километров, уточнил глава государства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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В зоне военной операции по защите Донбасса находятся 617 тысяч российских бойцов, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.

«В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка 617 тысяч», - сказал глава государства.

По словам российского лидера, протяженность линии соприкосновения превышает 2 000 километров.

Как утверждает глава государства, украинские боевики в районе Крынок в Херсонской области попали в огневой мешок. Он пояснил, что российской стороне выгодно, чтобы командование ВСУ отправляло на убой живую силу. Поэтому российские военные освободили небольшой плацдарм, чтобы уничтожать элиту - штурмовые отряды. Решение Киева кидать в данный район личный состав Путин назвал глупым и безответственным.

Путин проводит сегодня прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Новый формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». Встреча проходит в Гостином Дворе в Москве, где собрались представители российских и зарубежных СМИ. Глава государства отвечает на вопросы россиян и журналистов.

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