МО РФ показало кадры сброса боеприпасов в окопы ВСУ в районе Берестового
Операторы БПЛА точными сбросами боеприпасов уничтожают боевиков ВСУ в окопах и укрытиях на укрепленных опорных пунктах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны РФ показало, как с беспилотников прямо в украинские окопы скидывают боеприпасы.
Оснащенные камерой наблюдения дроны пролетают над целью и сбрасывают боеприпасы. На видео видны взрывы. В описании к кадрам сказано, что действия происходят в районе Берестового.
В оборонном ведомстве уточнили, что операторы БПЛА уничтожают украинских боевиков в окопах и укрытиях опорных пунктов.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.