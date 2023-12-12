МО РФ показало кадры сброса боеприпасов в окопы ВСУ в районе Берестового

Операторы БПЛА точными сбросами боеприпасов уничтожают боевиков ВСУ в окопах и укрытиях на укрепленных опорных пунктах.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало, как с беспилотников прямо в украинские окопы скидывают боеприпасы.

Оснащенные камерой наблюдения дроны пролетают над целью и сбрасывают боеприпасы. На видео видны взрывы. В описании к кадрам сказано, что действия происходят в районе Берестового.

В оборонном ведомстве уточнили, что операторы БПЛА уничтожают украинских боевиков в окопах и укрытиях опорных пунктов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.