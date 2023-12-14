Путин объяснил, почему было принято решение отойти от Крынок

Командование решило сохранить ребят и не подвергать их излишнему риску, не нести потери.

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Владимир Путин ответил на вопрос журналиста про бои на юге Днепра, в районе населенного пункта Крынки и объяснил, что произошло на этом участке.

«По поводу Крынок - противник анонсировали контрнаступление большое, но нигде ничего не получилось, последняя была попытка была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направление Крыма», - объяснил глава РФ.

По его словам, ВСУ сосредоточила удары артиллерии по очень узкому участку берега, но для того чтобы сохранить ребят и не подвергать их излишнему риску, не нести потери было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки, так как они скрывают личный состав и уберегают от ненужных потерь.

«ВСУ зашло на этот участок, он небольшой 1200 в длину и 300 метров в ширину. Они пихают людей на истребление. Украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Они бросают личный состав только по политическим соображениям», - прокомментировал Путин.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли до 405 боевиков, пытаясь высадить боевые группы на островах и левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны России. Кроме личного состава, националисты потеряли 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей.



