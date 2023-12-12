Президент РФ в течение семи лет делал все возможное для того, чтобы Минские договоренности были реализованы, отметила дипломат.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью «360» выразила мнение, что Владимир Путин является единственной фигурой, которая гарантировала будущее Украины.

Дипломат считает, что те, кто управлял страной после того, как произошел распад Советского Союза, по большей части пытались достичь своих целей.

«Человеком, который действительно, по-настоящему гарантировал целостность Украины, ее будущее, ее развитие, добрососедские отношения и благополучие и искренне этого хотел, был президент нашей страны», - сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что президент Российской Федерации в течение семи лет делал все возможное для того, чтобы Минские договоренности были реализованы. Однако в ответ он получал «гримасы и оскорбления» от политиков киевского режима, заключила она.