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Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет

Ирина Егорова
12:38 14.12.2023
Около 244 тысяч бойцов сейчас находятся в зоне СВО. Среди них много хороших специалистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Elena Mayorova, Global Look Press
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Владимир Путин во время «Итогов года» заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет. На данный момент набрано уже 486 тысяч добровольцев для участия в специальной военной операции, поэтому второй волны не будет.

«Отлично воюют. 14 Героев России. Около 244 тысяч находятся напрямую в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов», - заявил глава РФ.

Ранее сообщалось, что в планах Генштаба нет второй волны мобилизации. Для выполнения задач СВО достаточно тех, кто уже призван на военную службу, а также тех, кто сам изъявил желание участвовать в спецоперации и пришел добровольно.

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