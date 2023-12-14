Путин процитировал Бисмарка, напомнив, что войны выигрывают школьные учителя
Президент России Владимир Путин процитировал Отто фон Бисмарка, напомнив, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники.
Глава государства отметил, что участники военной операции по защите Донбасса привлекаются к занятиям по патриотическому воспитанию молодого поколения в нашей стране.
«Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники», - напомнил Путин, подводя итоги года.
Участники боевых действий в зоне спецоперации уже работают в российских школах и детских коллективах. Данная работа будет продолжаться.
Президент напомнил что цели спецоперации - это денацификация и демилитаризация Украины, а также нейтральный статус этой страны. Как утверждает глава государства, после достижения озвученных целей наступит мир.