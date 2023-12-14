В стране и мире Путин процитировал Бисмарка, напомнив, что войны выигрывают школьные учителя Андрей Аркадьев Владимир Путин добавил, что также в победах в войнах важна роль священников, которые укрепляют боевой дух. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Станислав Красильников, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин процитировал Отто фон Бисмарка, напомнив, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Глава государства отметил, что участники военной операции по защите Донбасса привлекаются к занятиям по патриотическому воспитанию молодого поколения в нашей стране. «Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники», - напомнил Путин, подводя итоги года. Участники боевых действий в зоне спецоперации уже работают в российских школах и детских коллективах. Данная работа будет продолжаться. Президент напомнил что цели спецоперации - это денацификация и демилитаризация Украины, а также нейтральный статус этой страны. Как утверждает глава государства, после достижения озвученных целей наступит мир. Экспертное мнение и аналитика