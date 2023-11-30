Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 14 декабря

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Президент России Владимир Путин проведет прямую линию совместно с пресс-конференцией. Мероприятие состоится 14 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, проект телевизионных каналов, и это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции», - сообщил Песков.

С завтрашнего дня начинается прием вопросов от граждан. Задать их можно по бесплатному телефону 8-800-200-40-40. Более подробно о вариантах обращения к главе государства можно почитать на сайте moskva-putinu.ru, сообщил Песков.

Работа студии будет построена так же, как и в прошлые годы. В студии разместятся федеральные, региональные и иностранные журналисты, которые смогут задать российскому лидеру свои вопросы. В кол-центре будут принимать звонки. Впервые к мероприятию подключится Общероссийский народный фронт, уточнил Песков. На протяжении ряда лет его активисты после завершения прямой линии до последнего вопроса обрабатывают обращения граждан.