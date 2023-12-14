Финляндия не стала чистить от снега въезд на открытом на границе с Россией КПП

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Финские пограничники на контрольно-пропускном пункте Торфяновка/Ваалимаа не стали очищать въезд от снега. Свидетелями больших сугробов в ночь на 14 декабря стали автомобилисты, которые направлялись из России в Финляндию.

Водители были вынуждены разгребать сугробы самостоятельно, передает «Фонтанка». Примерно через 10 минут работы дорога была расчищена, и первая после ноябрьского закрытия пунктов пропуска колонна машин из РФ в Финляндию двинулась через ворота.

По данным издания, количество направлявшихся в сторону России автомобилей составило около 40. По словам очевидцев, финские пограничники пропускают водителей в течение 15 минут. В сторону Финляндии скопилось около десяти машин. Отмечается, что на велосипедах пока никто проехать не пытался.

Во вторник, 12 декабря, в МВД Финляндии сообщили об открытии с 14 декабря по 14 января двух КПП на границе с Россией - Ваалимаа и Ниирала. При этом правительство страны все еще считает, что угроза, связанная с активной миграцией в Европу через Финляндию, «не миновала».