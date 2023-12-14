Силуанов рассказал о финансовом плане России на три года

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Финансовый план на ближайшую трехлетку в российском правительстве называют бюджетом победы. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает RT со ссылкой на «Известия».

Он отметил, что сейчас основной задачей является реализация целей специальной военной операции. Именно поэтому соотношение расходов на экономику сократилось.

«Расходы на экономику составляют порядка 10-11% от всего объема трат бюджета, и они достаточно стабильны», - подчеркнул Антон Силуанов.

Напомним, ранее Госдума России приняла проект федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2025-2026 годов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что предусмотрены все необходимые средства для выполнения социальных обязательств.

Предполагается, что доходы бюджета в следующем году составят 35 триллионов рублей, а расходы - 36,66 триллиона рублей. По словам Антона Силуанова, дефицит некритичный и контролируемый.