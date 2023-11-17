Госдума приняла проект федерального бюджета

В бюджете предусмотрены все необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства.

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Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем, окончательном, чтении проект федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2025-2026 годов. Как отметил спикер ГД РФ Вячеслав Володин, предусмотрены все необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства.

«Преодоление вызовов, развитие страны и обеспечение социальных обязательств - это цели и задачи проекта бюджета», - сказал председатель нижней палаты парламента.

Предполагается, что доходы в следующем году составят 35 триллионов рублей. Они вырастут на 29%. При этом более 2/3 доходов не зависят от нефти и газа.

Расходы бюджета в следующем году составят 36,66 триллиона рублей.