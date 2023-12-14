В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Щербаков опроверг сообщения СМИ о якобы перенесенной онкологии

Максим Крюков
10:08 14.12.2023
Народный артист России Борис Щербаков назвал «полной ерундой» сообщения о перенесенном заболевании и призвал не верить слухам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Global Look Press
Читайте нас на:

Советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Российской Федерации Борис Щербаков в разговоре со «Звездой» опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы «в тяжелейшей борьбе победил рак».

Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники написал, что еще в феврале врачи выявили у артиста злокачественную опухоль в почке, после чего провели сложную операцию по удалению новообразования и поврежденного органа. В материале также говорится, что у 74-летнего актера есть проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

«Вы что, ребята? Что за утка такая? Ерунда полная абсолютно. Так что не верьте никому», - сказал Щербаков.

С сентября 2015 года по сентября 2021 года Борис Щербаков, который сыграл более чем в 200 картинах, был ведущим программы «Последний день» на телеканале «Звезда», посвященной кумирам и знаменитостям. С октября 2021 года он ведет передачу «Главный день».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:08 В стране и мире
Видео
Щербаков опроверг сообщения СМИ о якобы перенесенной онкологии
08:42 В стране и мире
Видео
Перед входом в Гостиный двор выстроилась очередь из журналистов
08:23 В стране и мире
В Польше собрали $18 тысяч для депутата сейма, потушившего ханукальные свечи
08:07 В стране и мире
МВД объявило в розыск главу военной разведки Украины Буданова
07:20 В стране и мире
ВС РФ сбили 9 украинских беспилотников над Калужской и Московской областями
Популярное
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Видео
Речь главы ЕК фон дер Ляйен о мощи Европы завершилась под собачий лай
Зюганов рассказал, что консультировал Путина по выборам на сталинской даче
Видео
Сюжет из Гашека: украинскому священнику вручили повестку за слова «раб Божий»
Видео
Бабушкам пришлось выпрыгивать из электрички в сугроб в Подмосковье из-за сбоя
Малышка-панда из Московского зоопарка начала стоять на четырех лапах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.