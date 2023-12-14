Щербаков опроверг сообщения СМИ о якобы перенесенной онкологии

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Global Look Press

Советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Российской Федерации Борис Щербаков в разговоре со «Звездой» опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы «в тяжелейшей борьбе победил рак».

Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники написал, что еще в феврале врачи выявили у артиста злокачественную опухоль в почке, после чего провели сложную операцию по удалению новообразования и поврежденного органа. В материале также говорится, что у 74-летнего актера есть проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

«Вы что, ребята? Что за утка такая? Ерунда полная абсолютно. Так что не верьте никому», - сказал Щербаков.

С сентября 2015 года по сентября 2021 года Борис Щербаков, который сыграл более чем в 200 картинах, был ведущим программы «Последний день» на телеканале «Звезда», посвященной кумирам и знаменитостям. С октября 2021 года он ведет передачу «Главный день».