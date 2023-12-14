В стране и мире В стране и мире В стране и мире

SHOT: актер Щербаков в тяжелейшей борьбе победил рак

Ирина Егорова
09:17 14.12.2023
В феврале врачи выявили у звезды сериалов «Солдаты» и «Сыщики» злокачественную опухоль в почке - удалили новообразование и сам поврежденный орган.
SHOT: актер Щербаков в тяжелейшей борьбе победил рак
© Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Global Look Press
Читайте нас на:

Народный артист России Борис Щербаков, судя по результатам контрольного обследования, победил рак, передает SHOT.

В феврале врачи выявили у звезды сериалов «Солдаты» и «Сыщики» злокачественную опухоль в почке - онкологи удалили новообразование и сам поврежденный орган. Далее Щербаков в течение полугода находился на реабилитации, которая положительно сказалась на общем состоянии актера. Остаются только проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

Борис Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде. Помимо народного артиста СССР является лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным артистом РСФСР, народным артистом РФ. В 1998 году получил Орден Дружбы.

Окончил школу-студию при МХАТ, выступал на сцене МХТ им.Чехова, сыграл Лопахина из «Вишневого сада» и Тригорина из «Чайки».

Снялся почти в 200 фильмах, в том числе «Я служу на границе», «Через тернии к звездам», «Гостья из будущего», «Криминальный квартет», «Десять лет без права переписки», сериале «Русские амазонки» и других.

С сентября 2015 года по сентября 2021 года вел программу «Последний день» на телеканале «Звезда», посвященную кумирам и знаменитостям. С октября 2021 года - ведущий программы«Главный день».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:42 В стране и мире
Видео
Перед входом в Гостиный двор выстроилась очередь из журналистов
08:23 В стране и мире
В Польше собрали $18 тысяч для депутата сейма, потушившего ханукальные свечи
08:07 В стране и мире
МВД объявило в розыск главу военной разведки Украины Буданова
07:27 В стране и мире
Politico: чиновники ЕС в частном порядке называют Украину «черной дырой»
07:20 В стране и мире
ВС РФ сбили 9 украинских беспилотников над Калужской и Московской областями
Популярное
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Видео
Речь главы ЕК фон дер Ляйен о мощи Европы завершилась под собачий лай
Зюганов рассказал, что консультировал Путина по выборам на сталинской даче
Видео
Сюжет из Гашека: украинскому священнику вручили повестку за слова «раб Божий»
Видео
Бабушкам пришлось выпрыгивать из электрички в сугроб в Подмосковье из-за сбоя
Малышка-панда из Московского зоопарка начала стоять на четырех лапах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.