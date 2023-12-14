SHOT: актер Щербаков в тяжелейшей борьбе победил рак

В феврале врачи выявили у звезды сериалов «Солдаты» и «Сыщики» злокачественную опухоль в почке - удалили новообразование и сам поврежденный орган.

© Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Global Look Press

Народный артист России Борис Щербаков, судя по результатам контрольного обследования, победил рак, передает SHOT.

В феврале врачи выявили у звезды сериалов «Солдаты» и «Сыщики» злокачественную опухоль в почке - онкологи удалили новообразование и сам поврежденный орган. Далее Щербаков в течение полугода находился на реабилитации, которая положительно сказалась на общем состоянии актера. Остаются только проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

Борис Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде. Помимо народного артиста СССР является лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным артистом РСФСР, народным артистом РФ. В 1998 году получил Орден Дружбы.

Окончил школу-студию при МХАТ, выступал на сцене МХТ им.Чехова, сыграл Лопахина из «Вишневого сада» и Тригорина из «Чайки».

Снялся почти в 200 фильмах, в том числе «Я служу на границе», «Через тернии к звездам», «Гостья из будущего», «Криминальный квартет», «Десять лет без права переписки», сериале «Русские амазонки» и других.

С сентября 2015 года по сентября 2021 года вел программу «Последний день» на телеканале «Звезда», посвященную кумирам и знаменитостям. С октября 2021 года - ведущий программы«Главный день».