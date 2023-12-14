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МО РФ показало, как ВС РФ отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ

11:01 14.12.2023
Занятия проводят опытные инструкторы, которые находятся в зоне СВО с первых дней.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие группировки «Восток» провели тренировку в тыловом районе спецоперации, на которой отработали штурм украинских опорных пунктов. Кадры занятий публикует Министерство обороны РФ.

Вначале военнослужащие посмотрели кадры объективного контроля проведения штурмовых действий нашими военными, изучили хитрости и уловки, к которым прибегает противник, нашли слабые места в обороне. Также разбирались тактические приемы противодействия противнику. Во время тренировок на полигоне каждый элемент отрабатывался и доводился до автоматизма.

В описании к видео сказано, что занятия по тактической, огневой, медицинской, инженерной и специальной подготовке проводятся регулярно. Тренировки проводятся под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения военной операции по защите Донбасса.

Накануне военнослужащие группировки «Восток» выполнили стрельбу из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 в тыловом районе спецоперации. Минобороны показало кадры с тренировкой бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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