МО РФ показало, как ВС РФ отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ
Военнослужащие группировки «Восток» провели тренировку в тыловом районе спецоперации, на которой отработали штурм украинских опорных пунктов. Кадры занятий публикует Министерство обороны РФ.
Вначале военнослужащие посмотрели кадры объективного контроля проведения штурмовых действий нашими военными, изучили хитрости и уловки, к которым прибегает противник, нашли слабые места в обороне. Также разбирались тактические приемы противодействия противнику. Во время тренировок на полигоне каждый элемент отрабатывался и доводился до автоматизма.
В описании к видео сказано, что занятия по тактической, огневой, медицинской, инженерной и специальной подготовке проводятся регулярно. Тренировки проводятся под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения военной операции по защите Донбасса.
Накануне военнослужащие группировки «Восток» выполнили стрельбу из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 в тыловом районе спецоперации. Минобороны показало кадры с тренировкой бойцов.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.