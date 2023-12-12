Бойцы группировки «Восток» улучшили навыки стрельбы из РПГ-7

Во время занятий военнослужащие разных военно-учетных специальностей совершенствуют навыки применения ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, различных видов стрелкового вооружения.

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Военнослужащие группировки войск «Восток» выполнили стрельбу из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 в тыловом районе спецоперации. Кадры тренировки публикует Министерство обороны РФ.

Основная задача РПГ - уничтожение танков и другой бронированной техники. Военнослужащие ведут огонь из гранатометов по мишеням, учатся работать в команде, правильно передвигаться. Также бойцы оттачивают навыки стрельбы из различных видов стрелкового вооружения.

Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов с учетом современных вооруженных конфликтов, в том числе специфики проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.