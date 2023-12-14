Песков объяснил, почему не будет включений из новых регионов на прямой линии

Пресс-секретарь президента отметил, что нет необходимости подвергать риску и местных жителей, и военнослужащих, и корреспондентов.

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Прямых включений из новых регионов в ходе прямой линии с Владимиром Путиным не будет, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вопросы из новых субъектов РФ записаны заранее, чтобы не подвергать опасности людей.

Песков отметил, что нет необходимости подвергать риску и местных жителей, и военнослужащих, и корреспондентов. Материалы из новых регионов записали, их передали, а будут ли они показаны президенту в ходе прямой линии - зависит от модераторов.

Большая пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, пройдет 14 декабря. Программа будет называться «Итоги года с Владимиром Путиным», она начнется в 12:00 по московскому времени. По данным организаторов, президенту поступило уже больше полутора миллионов вопросов.

По словам пресс-секретаря президента, россияне иногда звонят, просто чтобы выразить слова поддержки президенту.