В стране и мире Су-25 уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении Удар по украинским боевикам наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8, атака цели производилась с кабрирования. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт и живую силу вооруженных формирований украинских националистов на Краснолиманском направлении.



Летчики выполняли полет на предельно малой высоте. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8. Атака цели производилась с кабрирования. Согласно докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. Ранее летчики истребителей Су-35С ВКС РФ в ходе одного из вылетов на Купянском направлении обнаружили излучение украинской радиолокационной станции. Доложив на командный пункт и получив разрешение, летчики выполнили пуск ракеты «воздух-поверхность», в результате чего РЛС противника была уничтожена. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика