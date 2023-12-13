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Су-25 уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении

08:31 13.12.2023
Удар по украинским боевикам наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8, атака цели производилась с кабрирования.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт и живую силу вооруженных формирований украинских националистов на Краснолиманском направлении.

Летчики выполняли полет на предельно малой высоте. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8. Атака цели производилась с кабрирования.

Согласно докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

Ранее летчики истребителей Су-35С ВКС РФ в ходе одного из вылетов на Купянском направлении обнаружили излучение украинской радиолокационной станции. Доложив на командный пункт и получив разрешение, летчики выполнили пуск ракеты «воздух-поверхность», в результате чего РЛС противника была уничтожена.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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