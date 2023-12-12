Экипаж Су-35С уничтожил РЛС противника на Купянском направлении

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Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С круглосуточно несут боевое дежурство. Так, в ходе одного из вылетов в зону специальной операции на Купянском направлении было обнаружено излучение украинской радиолокационной станции.

Доложив на командный пункт и получив разрешение, летчик выполнил пуск ракеты воздух-поверхность. В результате цель была уничтожена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Мной была обнаружена радиолокационная станция противника. Выполнил захват данной цели и доложил на командный пункт. Получив команду, занял необходимую высоту и выполнил пуск. После получения подтверждения уничтожения цели продолжил дежурство», - рассказывает командир звена Су-35.

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях. При этом используются различные типы авиационного вооружения.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.