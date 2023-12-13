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Запрет телефонов в школе: что нужно знать о новом законе

Наталья Агеева
08:20 13.12.2023
Согласно проведенному голосованию, большинство родителей согласились с необходимостью введения запрета. Однако некоторые оказались против - родители переживают, что не смогут связаться с ребенком в экстренном случае.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Запрет на использование мобильных телефонов в школах давно просили ввести учителя и родители, сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Данный законопроект был принят ГД. Он подразумевает, что использование телефонов запрещено на уроках - за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью.

Согласно проведенному голосованию, большинство родителей согласились с необходимостью введения запрета. Однако некоторые оказались против - родители переживают, что не смогут связаться с ребенком в экстренном случае.

Учителя выступили за нововведения, однако неизвестно, как правила будут реализовываться на практике, в обычной жизни. Учебным заведениям придется искать решение - куда, кому и как ученики будут сдавать свои мобильники и кто будет нести ответственность за гаджеты.

В каких рамках действовать педагогам в случае, если в классе будут нарушители порядка и дисциплины, определят внутренний школьный устав и профильные ведомства, указано в поправках. Как и место хранения смартфонов и других гаджетов учеников на время учебного процесса. То есть все организационные вопросы отдаются на откуп учебным заведениям. 

Также благодаря смартфонам удается зафиксировать случаи жесткого обращения или некорректного поведения учителей с детьми. Видеозаписи впоследствии становятся поводом для громких разбирательств. С другой стороны, проблему с фиксацией некорректного поведения учителей и учеников, а также возможных конфликтов, по мнению экспертов, может решить установка камер в классах и других школьных помещениях. 

«У учителей сейчас в принципе нет воспитательных инструментов. Раньше можно было выгнать из класса, выгнать из школы, вызвать на совещание - у школы были инструменты воспитания, я говорю про советскую школу. Сейчас у современных педагогов все это отобрали, естественно, у них тоже проблема. Потому что если ты сейчас отберешь телефон насильно, то тебя с другого телефона заснимут и еще уголовку повесят, а если не отберешь, то рушится дисциплина в классе. Все эти вопросы не решить федеральным законом», - считает председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет» Руслан Ткаченко.

Должны быть продуманы инструменты и механизмы, где будут находиться мобильные телефоны во время занятий. Это могут быть определенные шкафчики, как сейчас практикуется во многих школах, где ребята перед занятиями помещают свои телефоны, закрывают и потом на переменах забирают, считает первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Напомним, 6 декабря Государственная дума во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла законопроект о запрете использования смартфонов школьниками. Главное - помочь школьникам сфокусироваться на учебе и повысить статус педагога в глазах учеников, которым вменят в обязанность убирать гаджеты на время урока. А вот способность учеников сознательно избегать гаджета положительно скажется не только на организации учебного процесса, но и на состоянии мозга, уверены психологи.

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