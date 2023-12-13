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Расчет «Рапиры» показал, как бьет по бронетехнике ВСУ западного производства

07:48 13.12.2023
Артиллеристы отмечают, что из 100-мм пушки почти невозможно промахнуться - снаряд летит именно туда, куда наведено орудие.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» группировки войск «Восток» продолжают уничтожать различные образцы западной бронетехники на Южно-Донецком направлении. Кадры боевой работы наших артиллеристов опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Противотанковые снаряды, применяемые для стрельбы из 100-миллиметрового гладкоствольного орудия, позволяют российским военнослужащим эффективно бороться с зарубежными образцами бронированной техники. Корректировка огня ведется в том числе операторами беспилотных летательных аппаратов.

Бойцы считают свои «Рапиры» одними из самых эффективных орудий. По словам военнослужащих, из пушки практически невозможно промахнуться - снаряд летит именно туда, куда наведено орудие.

МТ-12 имеет высокую скорострельность, точность стрельбы, надежность, сравнительную дешевизну используемых выстрелов. «Рапира» предельно проста в эксплуатации, а в боевое положение разворачивается всего за 60 секунд.

Ранее «Звезда» рассказала, как расчеты БПЛА и самоходных гаубиц «Гиацинт-С» взаимодействуют на линии боевого соприкосновения. Дальнобойная артиллерия охотится за бронетехникой, опорными и командными пунктами ВСУ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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