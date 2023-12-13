Главное - точность: как расчеты БПЛА и «Гиацинтов» взаимодействуют на ЛБС

«Маскируем его, само собой. Это первая задача по прибытию на огневую позицию. Замаскироваться, чтобы противнику было нас сложнее обнаружить. Поэтому оно окопано, защищено справа, слева, сверху замаскировано. Противодронные сеточки у нас», - рассказывает командир орудия с позывным «Заяц».

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Защита от дронов здесь точно нужна. Вражеские беспилотники активно рыщут в поисках наших позиций. Но здесь их готовы встретить.

«Иногда бывает такое, что они засекают какую-то цель и поднимают более большой беспилотник - наносить поражение. Бывало такое, что дрон был на излете, батарейка садилась. Боец стоял возле сосны, он пролетал, его не видно было - и палкой просто сбил», - рассказал старший офицер батареи с позывным «Академик».

В ответ на действия врага наша разведка запускает в небо свои беспилотники.

«Поступила задача - разведать опорный пункт противника, в котором стоит пулемет, что мешает продвижению нашей пехоты. От пехоты пришли координаты. Сейчас поднимаю “птичку”, уточняю координаты и приступаем к корректировке огня. Картинка, соответственно, будет у нас», - говорит начальник разведки полка с позывным «Таганай».

«Птичка», так бойцы называют дрон, улетает на поиски опорного пункта.

И вот те самые кадры - позиция противника. Координаты цели корректируются. Оператор беспилотника передает их артиллеристам. И вновь у орудия кипит работа.

Расчет заряжает орудие. Снаряд в общей сложности весит около 70 килограммов. Артиллеристы загружают его в ствол и потом наводятся.