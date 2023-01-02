Более 15 тысяч жителей Донецка лишились энергоснабжения после обстрела националистов

Вместе с тем был обесточен Петровский водоузел.

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В Донецке свыше 15 тысяч абонентов остались без энергоснабжения после обстрела города украинскими националистами. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также был обесточен Петровский водоузел.

«Обесточено 84 трансформаторных подстанций, остановлены 33 котельные. Без энергоснабжения 15700 абонентов. Также обесточен Петровский водоузел», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Напомним, 1 января украинские боевики выпустили девять снарядов «натовского» калибра по Донецку и Горловке. Незадолго до этого после удара украинских националистов по Донецку погибли три человека, включая маленького ребенка.