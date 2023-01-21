Экс-госсекретарь Франции осудил оказываемую странами Запада поддержку Украине

Он также отметил, что среди всех стран Европы влиянию США сопротивляется только Германия. Любое отличное от «поддержки Украины» мнение в Европе воспринимается как предательство.

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Вместо того, чтобы содействовать завершению конфликта, страны Запада только усугубляют ситуацию поставками оружия Украине, заявил экс-госсекретарь при президенте Николя Саркози французский политик Пьер Лелуш в статье для издания Monde.

По словам политика, очередной план поддержки Киева на три миллиарда долларов от США означает «переход от помощи Украине в обороне к наступательным действиям». Этому способствуют также выделенные ранее на вооружение, поставки систем ПВО Patriot и бронемашин 25 миллиардов долларов.

Лелуш отметил, что среди европейских стран сопротивляться влиянию США удается только канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который осознает риски возникновения открытой конфронтации с Россией в случае передачи Украине танков Leopard 2. В то время как другие страны Европы все больше склоняются к тому, чтобы стать «соучастниками военных действий». В связи с чем политика просто «ошеломляет», что дебаты по поводу возможных вариантов мирного дипломатического решения конфликта не рассматриваются.

Кроме того, Лелуш отмечает, что любое отличное от «поддержки Украины» мнение, автоматически обвиняет его автора в предательстве.

«Однако не пора ли задаться вопросом об окончании войны?» - задает вопрос экс-госсекретарь.

Он также напомнил, что Шарля де Голля, при правительстве которого в 1966 Франция покинула НАТО, очень волновал риск увидеть Францию, втянутой в конфликт, который «она не в состоянии контролировать».

«Какого рода стыд перед Атлантикой заставляет нас сегодня заглушить любые дискуссии о рисках эскалации, которыми нельзя пренебрегать? Стоит ли поддерживать Украину, рискуя в любой момент попасть в порочный круг, как в 1914-м, дополнительно рискуя подорвать нашу экономику и общественный порядок?» - снова спрашивает Лелуш.

Экс-политик считает, что для решения конфликта стоит искать дипломатические решения, которые предоставят гарантии безопасности обеим сторонам. Он выражает сожаление, что нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон, недавно говоривший о Франции как о «державе компромисса», поддался влиянию Америки и, кажется, позабыл о своих словах.

Пьер Лелуш был госсекретарем по делам Европы в правительстве Николя Саркози в 2009-2010 и госсекретарем по делам внешней торговли в 2010-2012.

Напомним, Россия неоднократно предлагала Украине решить конфликт дипломатическим путем. Однако еще в начале весны прошлого года Владимир Мединский отмечал, что переговоры Москвы и Киева идут медленно и тяжело. В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о полном отсутствии желания у Украины продолжать переговорный процесс.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Украина займет реалистичную позицию по поводу конфликта и «сядет за стол переговоров».