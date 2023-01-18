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Небензя выразил надежду, что Украина займет реалистичную позицию по поводу конфликта

Анастасия Бобылева
01:35 18.01.2023
Постпред России при ООН ответил на вопрос, на что надеется Москва в преддверии годовщины спецоперации.
Небензя выразил надежду, что Украина займет реалистичную позицию по поводу конфликта
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Россия надеется на реалистичную позицию Киева по поводу конфликта и рассчитывает увидеть Украину за столом переговоров. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос о том, на что Россия надеется в преддверии 24 февраля 2023 года.

«Мы надеемся, что наши украинские коллеги будут более реалистичными и сядут за стол переговоров, чтобы обсудить предметное урегулирование», - цитирует его РИА Новости.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года, и вскоре наступит годовщина этого события.

Ранее Василий Небензя подтвердил готовность Москвы к переговорам по Украине. Он предупредил, что в противном случаи цели СВО будут достигнуты военным путем.

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