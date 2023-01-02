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В России начнут освидетельствовать водителей на алкоголь под видеозапись

Ирина Елагина
13:37 02.01.2023
Новые правила освидетельствования водителей на алкоголь начнут действовать в России с 1 марта.
В России начнут освидетельствовать водителей на алкоголь под видеозапись
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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В России разрешили проверять водителей на алкоголь под видео вместо понятых. Новые правила освидетельствования водителей на содержание алкоголя в крови начнут действовать в стране с 1 марта. Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал РИА Новости о сути нововведений.

«Основное изменение - "продувка" водителей без понятых. Ранее такая норма была прописана в КоАП РФ как возможная, а теперь появилась в правилах освидетельствования. Так процесс будет более логичным», - отметил эксперт.

Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, проверки водителей на алкоголь будут проводиться с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе. Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Основанием для освидетельствования на алкоголь могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость походки, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или неадекватное поведение.

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