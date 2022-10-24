Кабмин РФ утвердил новые правила освидетельствования водителей на алкоголь

Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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Правительство Российской Федерации утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкоголь.

Как передает RT, согласно обновленным правилам, освидетельствование можно будет проводить лишь в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией.

Согласно закону, в случае, если прибор покажет более 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха, а водитель откажется признавать итоги освидетельствования, он будет доставлен в медучреждение. Также водитель будет доставлен в медучреждение, если он откажется от освидетельствования.

Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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