В некоторых районах России ожидаются «суперсибирские морозы»

В частности, в Красноярском крае ожидаются морозы до 50 градусов.

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В некоторых регионах Российской Федерации ожидаются отклонения от климатической нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В беседе с RT синоптик рассказал, что обильное выпадение снега ожидается в европейской части России, а также в Северо-Западном федеральном округе. По словам специалиста, сильный снег ожидается в Ленинградской, Псковской, и Новгородской областях. В Поволжской, Рязанской, Московской областях также ожидается снег, местами сильный, и усиление ветра к вечеру.

«Сильный снегопад, причем с мокрым снегом, в Ростовской области и в Центральном Черноземье - Белгородская, Липецкая область, - там по-настоящему сильный снегопад», - рассказал Вильфанд.

Синоптик объяснил, что такая погода в российских регионах связана с тем, что из Атлантики в западную часть европейской территории перемещаются воздушные массы. Согласно его прогнозу, восток по-прежнему остается в аномально холодной зоне.

Согласно прогнозу специалиста, на Урале, в Челябинской, Курганской и Свердловской областях ожидаются морозы 40-42 градуса. До минус 45 градусов стоит ожидать жителям самых густонаселенных районов Западной Сибири - Томской, Омской и Новосибирской областей. А 50-градусных морозов следует ожидать в Красноярском крае.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что в России привычно понятие «сибирские морозы», однако в этом случае, по его словам, точнее будет говорить о «суперсибирских морозах».

Ранее из-за снежного ненастья в трех аэропортах в Москве отменяли рейсы. 9 декабря графики полетов изменились во Внуково, Домодедово и Шереметьево.