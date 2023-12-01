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Фитнес, сауна, комната отдыха: как в зоне СВО строят «подземный мегаполис»

Анатолий Бородкин
07:34 01.12.2023
Останавливаться на достигнутом тыловики не намерены. Бойцы планируют строительство подземной парикмахерской и пекарни с тандыром.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Тренажеры, в том числе с электропитанием, на все группы мышц. Телевизор, большая аудиоколонка - для темпа и настроения занятия. Четыре с половиной метра под землей. Три наката бревен наверху. Фитнес-центр, вернее его зимний вариант, для российских штурмовиков оборудован в базовом районе «Западной» группировки войск.

«В зимнее время здесь не будет холодно, так как здесь стоит обогреватель. Плюс сюда приходят не посидеть, а люди занимаются», - сказал командир отдельного батальона материального обеспечения с позывным «Заря».

А еще в «блиндажной качалке» под фанерной обшивкой - слой пенопласта. Создают эффект термоса. Таков принцип утепления сооружений всех назначений в этом подземном городе. Один из его архитекторов, прорабов, дизайнеров и инженеров в одном лице - командир отдельного батальона матобеспечения с позывным «Заря» - после спортивного зала показал еще одну свежую новостройку. Это уже далеко не первая баня, - здесь в районе за строительство и содержание которой отвечает «Заря» и его сослуживцы - но в очередной раз уникальная. Это симбиоз перестроенного и переоборудованного КУНГа и блиндажа.

«Порядка двух недель. Если быть точнее, порядка десяти дней. Полностью "под ключ"», - признался командир отдельного батальона материального обеспечения с позывным «Заря».

За 10 дней выкопать блиндаж под комнату отдыха, изготовить мебель, подготовить подземную стоянку - тоже на глубине более трех метров - для КУНГа, обшить его деревом, встроить печь и душевую кабину, подвести водоснабжение и электричество, даже подсветку вмонтировать.

Большинство жилых блиндажей для штурмовиков, которые будут перебрасываться сюда на ротацию с переднего края, уже построены «под ключ». А это десятки помещений.

«На заключительном этапе находится блиндаж. То есть ребята довольно-таки внушительное бревно кладут - для безопасности, прежде всего, и тепла. Еще будет утепляться дополнительно, так как зима непонятно какая будет. Уже заведены под дымоход печку, также и под вентиляцию сделали, продумали», - рассказал старший техник подразделения с позывным «Дым».

Нужно понимать, что строительство этого «подземного мегаполиса» не заканчивается. Он постоянно развивается. Здесь в начале сентября этого года съемочная группа «Звезды» снимала подземные православный храм, столовую и баню.

Сейчас ребята из тыловой службы решили построить, без преувеличения, пищевой комбинат. На финальном этапе работы в огромном подземном пищевом комплексе есть целый коридор, который соединяет сразу три столовые с огромной кухней. Оборудование сюда уже завезено. Ребята заканчивают отделку.

К зиме, к приему наших бойцов с передовой, хозяйство бойца с позывным «Заря» и его сослуживцев готово. Но останавливаться на достигнутом тыловики не намерены. В планах - строительство подземной парикмахерской и пекарни с тандыром.

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