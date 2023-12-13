Байден: США не знают точно, есть ли заложники в затапливаемых Израилем туннелях

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США не знают, есть ли заложники в туннелях палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, которые затапливает Израиль. Об этом во вторник 12 декабря заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов.

Байден ответил, что он слышал «утверждения» о том, что сейчас в этих туннелях нет заложников, однако его администрация не смогла подтвердить это вне всякого сомнения.

«Что касается затопления туннелей, то есть утверждения, что они совершенно уверены, что ни в одном из этих туннелей нет заложников. Но я не знаю этого точно», - сказал Байден.

Глава Белого дома добавил, что «каждая смерть мирного жителя - это абсолютная трагедия».

Ранее сообщалось, что израильтяне проинформировали Вашингтон о начале «тестового» затопления некоторых туннелей Газы морской водой. Вода пока подается ограниченно, чтобы посмотреть, сработает ли это для разрушения сети туннелей в более широком масштабе. Представители Израиля заверили США, что делают это только в туннелях, где, по их мнению, не держат заложников.