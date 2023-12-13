Более 400 тысяч россиян остаются без света из-за непогоды

На юге и западе России наблюдаются опасные погодные явления в виде снега, дождя, ледяного дождя и гололеда.

© Фото: Nikolay Titov, Global Look Press

Более 400 тысяч россиян остаются без света из-за неблагоприятных зимних погодных условий в ряде регионов на западе и юге страны. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России.

«По данным на 11.00 (мск), в Ростовской, Псковской областях, Республике Дагестан, ЛНР и ДНР без электроснабжения остаются в общей сложности более 400 тыс. чел.», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Отключение электроэнергии произошло из-за дождя и ледяного дождя, снега и гололедно-изморозевых отложений. Подобная сложная ситуация и меры по ее преодолению были обсуждены на заседании оперативного штаба с участием представителей субъектов РФ и энергетических компаний.

Накануне корреспондент «Звезды» показала, как в Ростове-на-Дону из-за налипания льда искрят и обрываются провода над троллейбусами. Из-за подобных погодных условий в некоторых частях города прекратил работу электротранспорт - пять трамвайных и три троллейбусных маршрута.