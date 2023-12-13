До последнего звонка: как готовится большой разговор Путина со страной

Все поступившие на прямую линию вопросы будут отработаны властями в независимости от того, прозвучат ли они в прямом эфире.

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Уже завтра состоится большой разговор президента со всей страной - «Итоги года с Владимиром Путиным». В этот раз традиционное общение с главой государства пройдет в смешанном формате, объединят прямую линию и большую пресс-конференцию. Вопросы поступают самые разные.

«Когда ребенку исполняется 18 лет, то семья теряет статус многодетной. Но тем не менее, будь он студентом или продолжает дальнейшую жизнь, он содержится на бюджет родителей. Также поступают обращения многодетных по выдаче земельных участков. Очень часто чиновники выдают участки, куда даже инфраструктуру тяжело провести», - рассказал руководитель исполкома Народного фронта республики Адыгея Юрий Горохов.

Здравоохранение, ЖКХ, дороги, права дольщиков, поддержка бизнеса. У операторов есть даже свои рекорды.

«Самые длинные вопросы у меня были примерно по часу. В основном, это социальные вопросы от бабушек, дедушек», - призналась координатор молодежного крыла Народного фронда в Республике Марий Эл Анна Вылегжанина.

Большая часть обращений - видеозвонки. Поэтому на столах операторов нет ничего лишнего. Работа в режиме нон-стоп. Пересменка - раз в два часа, кресла здесь не пустуют никогда. Россияне зачастую волнуются, говорят сбивчиво, но могут быть точно уверены - их обязательно выслушают до конца. Помогут сформулировать вопрос, отсеять ненужные детали. Президент для многих остается последней надеждой. Жители Власово Московской области много лет добиваются включения деревни в программу социальной газификации. Люди сих пор топят дровами. Все дело в нехватке официально прописанных в деревне.

Сотни звонков из Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Жителей новых регионов волнует, как оформить документы по новым для них стандартам. Не только спрашивают, но и благодарят. Даже в стихах.

«Меня набрала бабушка, она находится в интернате. Ей 90 с чем-то лет. Она не успела мне сказать ни имя, ни фамилию, ничего. Она просто начала рассказывать стих, который сама написала. Стих был посвящен Владимиру Владимировичу. Я его не смогу пересказать, не запомнил. Но стих был очень длительный, я его записывал семь минут, действительно красивый. Она поблагодарила Владимира Путина и попросила передать ему это обязательно», - поделился активист молодежного крыла Народного фронта ДНР Иван Наумов.

Специальная военная операция - отдельная тема. На горячую линию чаще звонят родные военнослужащих. Спрашивают про оформление документов для статуса ветерана боевых действий, на какую поддержку могут рассчитывать родственники. Много вопросов и от самих бойцов.

«Бойцы звонят на прямую линию и говорят, что есть такая проблема - в отпуск не отпускают. Работаем с этим, с командирами частей. Просим, чтобы отпуск у бойца был положенный, чтобы они восстанавливались, чтобы видели родных, детей, это морально очень важно», - уточнил руководитель исполкома Народного фронта в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

Не только в Москве, по всей стране работают команды волонтеров. Звонки принимают в разных часовых поясах, двадцать четыре часа в сутки. Чтобы россияне точно смогли задать свой вопрос. Но даже если он не прозвучит в эфире, ни одно обращение не останется без внимания.

«Начиная с 15 декабря в регионе начнется отработка этих прямых обращений от жителей страны, которые поступили на прямую линию и которые не были в эфире 14 числа. Все эти обращения будут отработаны региональными исполкомами Народного фронта на местах. Со всеми людьми свяжутся, пообщаются, выяснят информацию какую-то и все обращения будут отработаны впоследствии», - пообещал руководитель исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Звонки будут принимать до последних секунд трансляции «Итогов года с Владимиром Путиным». Это можно сделать по телефону 8-800-200-40-40, через СМС или ММС на номер 0-40-40, а также в социальных сетях - в «ВКонтакте» или «Одноклассниках». Можно обратиться через форму на сайте «Москва. Путину». Есть специальное приложение для смартфона. Трансляция начнется 14 декабря в полдень по московскому времени.