Задержанный с утра рейс на Кубу вылетел из Шереметьево

Изначально самолет должен был вылететь из Москвы на Кубу в 11:25 по местному времени.

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Самолет авиакомпании Nordwind вылетел из Шереметьево в Варадеро (Куба). Сообщение об этом появилось на онлайн табло аэропорта. На борту огромного «боинга» 531 пассажир, включая 37 детей, которые прождали вылет с 11 часов тура. В пути им предстоит провести ближайшие 14 часов.

Ранее появилась информация, что самолет уже вырулил на взлетную полосу, но был вынужден вернуться на стоянку. На борт поднялись пограничники, пассажирам сообщили о технических неполадках.

Официальных объяснений причин задержки вылета ни от авиакомпании, ни от воздушной гавани не поступало.