В Шереметьево несколько часов не может вылететь самолет с пассажирами на Кубу

Пассажиры с 11 часов утра сидят в самолете, сейчас на сайте аэропорта отправление стоит на 19:00.

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В столичном аэропорту Шереметьево с 11 часов утра (время моск.) не может вылететь самолет авиакомпании Nordwind с пассажирами на Кубу в город Варадеро. На сайте аэропорта вылет обозначен только в 19:00.

«После выезда на взлетную полосу вернулись на стоянку, зашли сотрудники пограничной службы, людей не выпускают. Пассажирам говорят о технической неполадке», - цитирует Telegram-канал «Осторожно, Москва» одного из пассажиров.

Уточняется, что подобную задержку рейса связывают с техническими неполадками. Изначально отправление должно было быть осуществлено в 11:25.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, которая контролирует эту ситуацию, на рейс зарегистрированы 531 пассажир, из них - 37 детей.

На данный момент «Звезда» направила запрос в авиакомпанию Norwind и в пресс-службу аэропорта Шереметьево.