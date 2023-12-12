Путин оценил необходимость поправок в Конституцию

По мнению президента, основной закон страны работает, живет, помогает государству и стабилизирует его.

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Главным и основным в Конституции России является защита прав, свобод и интересов наших граждан. Об этом на встрече с судьями Конституционного суда заявил президент Владимир Путин.

«Это живой организм, как и председатель Конституционного суда неоднократно говорил - Зорькин Валерий Дмитриевич. Поэтому пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки...» - отметил Путин.

Президент напомнил, что эти существенные изменения были и остаются очень важными и они направлены на историческую преемственность поколений, а также защиту традиционных ценностей. Путин поздравил собравшихся с 30-летием принятия основного закона страны.