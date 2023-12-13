Корнелюк вспомнил, как Константинов ради него три часа терпел Моцарта в опере

Композитор Игорь Корнелюк рассказал, что автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов никогда не говорил о своей болезни.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Global Look Press

Ушедший из жизни журналист, писатель и автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов был преданным другом и удивительным человеком. Об этом «Звезде» рассказал композитор и певец Игорь Корнелюк, написавший музыку к криминальной драме.

«Лет пятнадцать назад мы поехали в Вену на Рождество. Было удивительно теплое Рождество... В числе прочего было посещение оперного театра. Там давали искрометного Моцарта. Прекрасно пели артисты, здорово играл оркестр. Три часа для меня пролетели как один миг... Со мной рядом сидел Андрей. Я поворачиваюсь к нему и вижу, что Андрюша очень мрачный. Я говорю: "Андрей, как тебе опера, как тебе Моцарт?" На что он мне ответил: "Старик, я ради друга готов терпеть и не такое"», - вспомнил Корнелюк.

В этом был весь Андрей, добавил композитор. По его мнению, Константинов ушел из жизни слишком рано, не написав еще множество книг. Ему было о чем рассказать, уверен Корнелюк.

Ранее близкий друг Константинова известный писатель Евгений Вышенков назвал его «кодом» Санкт-Петербурга. Все, что создал Константинов, ушло в цитаты и навсегда останется в памяти людей, уверен Вышенков. Андрей Константинов умер сегодня, 13 декабря, в своем доме от последствий тяжелой болезни. Ему было 60 лет.