В стране и мире В стране и мире Добро-Информ ТЕГИ

Школьники Ставрополья взялись за изготовление окопных свечей для бойцов СВО

07:45 14.12.2023
Дети делают заготовки, а воском или парафином их заполняют уже учителя. При этом соблюдается техника безопасности. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Школьники Ставрополья из МБОУ «Центр образования» в селе Донском взялись за изготовление окопных свечей для бойцов, принимающих участие в спецоперации. Об этом сообщает запущенный МО РФ канал «Добро-Информ».

Одея поддержать бойцов принадлежала директору учреждения Олесей Калайтанове. Дети откликнулись тот же. 

Свечи изготавливаются после уроков в одном из кабинетов. Дети делают заготовки, а воском или парафином их заполняют уже учителя - при соблюдении техники безопасности. 

Илья Злобин, один из учеников школы, подчеркнул, что делает свечи из патриотических побуждений, а также из желания поддержать бойцов лично. 

Канал «Добро-Информ» создало российское оборонное ведомство, чтобы рассказать о людях и организациях, поддерживающих наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. На нем будут публиковать истории неравнодушных граждан, которые совершают добрые дела. Адрес электронной почты канала: Dobro@mil.ru. Также существует Telegram-канал. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:08 В стране и мире
Видео
Щербаков опроверг сообщения СМИ о якобы перенесенной онкологии
08:42 В стране и мире
Видео
Перед входом в Гостиный двор выстроилась очередь из журналистов
08:23 В стране и мире
В Польше собрали $18 тысяч для депутата сейма, потушившего ханукальные свечи
08:07 В стране и мире
МВД объявило в розыск главу военной разведки Украины Буданова
07:20 В стране и мире
ВС РФ сбили 9 украинских беспилотников над Калужской и Московской областями
Популярное
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Видео
Речь главы ЕК фон дер Ляйен о мощи Европы завершилась под собачий лай
Зюганов рассказал, что консультировал Путина по выборам на сталинской даче
Видео
Сюжет из Гашека: украинскому священнику вручили повестку за слова «раб Божий»
Видео
Бабушкам пришлось выпрыгивать из электрички в сугроб в Подмосковье из-за сбоя
Малышка-панда из Московского зоопарка начала стоять на четырех лапах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.