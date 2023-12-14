Школьники Ставрополья взялись за изготовление окопных свечей для бойцов СВО

Дети делают заготовки, а воском или парафином их заполняют уже учителя. При этом соблюдается техника безопасности.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Школьники Ставрополья из МБОУ «Центр образования» в селе Донском взялись за изготовление окопных свечей для бойцов, принимающих участие в спецоперации. Об этом сообщает запущенный МО РФ канал «Добро-Информ».

Одея поддержать бойцов принадлежала директору учреждения Олесей Калайтанове. Дети откликнулись тот же.

Свечи изготавливаются после уроков в одном из кабинетов. Дети делают заготовки, а воском или парафином их заполняют уже учителя - при соблюдении техники безопасности.

Илья Злобин, один из учеников школы, подчеркнул, что делает свечи из патриотических побуждений, а также из желания поддержать бойцов лично.

Канал «Добро-Информ» создало российское оборонное ведомство, чтобы рассказать о людях и организациях, поддерживающих наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. На нем будут публиковать истории неравнодушных граждан, которые совершают добрые дела. Адрес электронной почты канала: Dobro@mil.ru. Также существует Telegram-канал. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.