В России предлагают ограничить поступление сои из недружественных стран

Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на экспорт твердой пшеницы , чтобы отрегулировать внутренний рынок. Он будет действовать до 31 мая 2024 года.

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