В России предлагают ограничить поступление сои из недружественных стран
База отечественной продовольственной безопасности должна быть укреплена, если проект будет принят. Ограничения должны стимулировать внутреннее производство.
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Укрепить базис отечественной продовольственной безопасности через ограничение поступления семян сои из недружественных стран предложил Минсельхоз.
Также под ограничения могут попасть семена картофеля, меслины, ржи, пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
Предполагается, что ограничения будут действовать до последнего дня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на экспорт твердой пшеницы, чтобы отрегулировать внутренний рынок. Он будет действовать до 31 мая 2024 года.