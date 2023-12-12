В стране и мире В Ростове-на-Дону из-за льда обрываются и искрят провода над троллейбусами Анна Назайкина К настоящему моменту из-за погодных условий приостановлены пять трамвайных и три троллейбусных маршрута. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Ростове-на-Дону из-за налипания льда на контактную сеть искрят провода, в некоторых частях города электротранспорт прекратил работу, передает корреспондент «Звезды» с места. К настоящему моменту из-за погодных условий приостановлены пять трамвайных и три троллейбусных маршрута. Из-за обледенения оборвались контактные провода на Привокзальной площади, улице Максима Горького, в Доломановском переулке и на улице Собино. Ранее сообщалось, что ростовским школьникам из-за гололеда пришлось не идти, а ползти на уроки. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре - ведомство проверит, как была организована расчистка дорог. Экспертное мнение и аналитика