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Циклон «Ваня» принесет в Москву сильнейшие за полвека снегопады

Ян Брацкий
14:52 13.12.2023
После рекордных снегопадов в столичный регион придет плюсовая температура, предупредили синоптики.
Циклон «Ваня» принесет в Москву сильнейшие за полвека снегопады
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Циклон «Ваня» надвигается на Москву со стороны Балкан. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С собой циклон принесет рекордные за последние 63 года снегопады. Ожидается, что сугробы в столичном регионе вырастут до полуметра.

«Сугробы увеличатся к концу недели до 45-50 сантиметров, это колоссальная высота», - отметил Роман Вильфанд в беседе с порталом msk1.ru.

Сегодня и завтра ожидается около 5-7 градусов ниже нуля с порывистым ветром до 15 м/с. Синоптики предупредили горожан о гололедице и метелях. Ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов. Конец недели ознаменуют рекордные снегопады. Ожидается -3...-8 градусов днем и -7...-12 ночью.

Погода приготовила для жителей Москвы и области еще одно потрясение в виде плюсовой температуры в ближайшее воскресенье. Тем не менее рекордные снегопады растаять не успеют, заверили метеорологи.

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