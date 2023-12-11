В Россельхознадзоре рассказали о правилах поставки куриного яйца из Турции

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила торговым сетям письмо с предложением ограничить наценки на куриное яйцо на уровне до 5% до марта 2024 года.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Россельхознадзор с 8 декабря разрешил поставки куриного яйца от 17 турецких производителей. Ввоз продукции будет осуществляться с обязательным контролем качества и проведением всех необходимых проб, заверил заместитель руководителя ведомства Константин Савенков. В беседе со «Звездой» он рассказал, как будет выстроена работа с турецкой стороной.

«Ввоз продукции осуществляется в соответствии с теми нормами, которые у нас есть. Процедура поставок животноводческой продукции давно известна, четко отрегулирована. Существует разрешение, контроль поставок, дальнейший выпуск продукции в свободное обращение. При необходимости проведение лабораторных исследований», - рассказал Савенков.

Сообщения о поставках зарубежной продукции появились на фоне резкого скачка цен на столовое куриное яйцо в России. Сейчас прокуратура проводит проверки птицеферм по всей стране, а также розничных сетей, цены в которых выросли на 40%. Цель проверок - пресечение нарушений при ценообразовании.