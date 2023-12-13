МО РФ сообщило об уничтожении украинских цехов по производству беспилотников

Также удалось поразить три склада боеприпасов противника, а еще склад горючего и РЛС 79К6 «Пеликан».

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских цехов по сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов.

Эти цеха вошли в список целей, уничтоженных за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме этого, удалось поразить три вражеских склада боеприпасов и склад горючего. Подверглась огневому поражению и неприятельская станция РЛС кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан».

Также были поражены украинская живая сила и военная техника в 118 районах.

Еще сообщается, что российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.