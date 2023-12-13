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МО РФ сообщило об уничтожении украинских цехов по производству беспилотников

14:08 13.12.2023
Также удалось поразить три склада боеприпасов противника, а еще склад горючего и РЛС 79К6 «Пеликан».
МО РФ сообщило об уничтожении украинских цехов по производству беспилотников
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении украинских цехов по сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов. 

Эти цеха вошли в список целей, уничтоженных за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией группировок войск ВС РФ. 

Кроме этого, удалось поразить три вражеских склада боеприпасов и склад горючего. Подверглась огневому поражению и неприятельская станция РЛС кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан».

Также были поражены украинская живая сила и военная техника в 118 районах.

Еще сообщается, что российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Соледаром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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