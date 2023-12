В стране и мире В РСТ считают, что в Турции не будут сокращать систему «все включено» Анна Назайкина Ранее сообщалось, что турецкие отельеры задумались о том, чтобы выстроить систему так, чтобы турист сам выбирал, какие продукты и напитки он будет оплачивать. © Фото: Fred de Noyelle, GODONG, Global Look Press Читайте нас на: Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе со «Звездой» заявил, что изменения в системе «все включено» (all inclusive) в турецких отелях не предвидятся на данный момент. «Работают под потребителя, потребитель требует all inclusive. Реально ни Турция, ни другие страны резко сокращать это не будут», - сказал он. Популярная система в отелях Турции пока останется без изменений, она востребована, отметил Барзыкин. Ранее турецкое издание Turizm Gazetesi писало, что отельеры задумались о том, чтобы внести изменения в систему, чтобы турист сам выбирал, какие продукты и напитки он будет оплачивать. Как утверждается, такой шаг важен из-за роста расходов в непростой экономический период в стране. Экспертное мнение и аналитика