В РСТ считают, что в Турции не будут сокращать систему «все включено»
Ранее сообщалось, что турецкие отельеры задумались о том, чтобы выстроить систему так, чтобы турист сам выбирал, какие продукты и напитки он будет оплачивать.
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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе со «Звездой» заявил, что изменения в системе «все включено» (all inclusive) в турецких отелях не предвидятся на данный момент.
«Работают под потребителя, потребитель требует all inclusive. Реально ни Турция, ни другие страны резко сокращать это не будут», - сказал он.
Популярная система в отелях Турции пока останется без изменений, она востребована, отметил Барзыкин.
Ранее турецкое издание Turizm Gazetesi писало, что отельеры задумались о том, чтобы внести изменения в систему, чтобы турист сам выбирал, какие продукты и напитки он будет оплачивать. Как утверждается, такой шаг важен из-за роста расходов в непростой экономический период в стране.