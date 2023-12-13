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Зюганов рассказал, что консультировал Путина по выборам на сталинской даче

Максим Крюков
13:15 13.12.2023
Лидер КПРФ не уточнил, в каком году это было и о каких именно выборах идет речь.
Зюганов рассказал, что консультировал Путина по выборам на сталинской даче
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press
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Руководитель фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» Геннадий Зюганов рассказал, что когда-то консультировал президента РФ Владимира Путина по теме выборов, отметив, что российский лидер с первого дня своей политической карьеры «почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку».

«Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже в основном завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал начиная со времен Косыгина и Брежнева», - передает слова Зюганова РИА Новости.

При этом лидер КПРФ не сказал, о каких именно выборах идет речь и в каком году это было, но уточнил, что встреча с главой государства проходила на сталинской даче «почти целый день».

«Он, вообще говоря, многое, на мой взгляд, решил и попытался реализовывать», - заявил депутат Государственной думы РФ.

Зюганов добавил, что в перспективе он видит формирование левопатриотического правительства, которое поможет «страну вытащить». По его словам, КПРФ выступает за обсуждение данного вопроса в ходе президентских выборов.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года и впервые пройдут в многодневном формате. Она отметила, что за прошедшие три года уровень доверия к выборам вырос на 15%.

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