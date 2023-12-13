Осужденный за убийство Старовойтовой Акишин передумал выходить из колонии

Он был приговорен в мае 2005 года к 23,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу об убийстве депутата ГД Старовойтовой и покушении на убийство ее помощника.

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Исполнитель убийства депутата Государственной думы Галины Старовойтовой Виталий Акишин отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Решение было зарегистрировано Колпинским районным судом Санкт-Петербурга.

«Благодарю заранее и прошу прощения за форс-мажор», - сказано в письме Акишина.

В Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга сказано, что осужденный имеет на это право, но о причинах такого решения в документе не разъясняется.

Хотя 11 декабря суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал ходатайство Акишина об УДО. Тогда Акишин попросил суд заменить остаток срока принудительными работами.

Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. В июне 2005 года Петербургский городской суд вынес приговор по этому делу. Виталий Акишин был приговорен к 23,5 года лишения свободы.