В стране и мире Убийца депутата Госдумы РФ Старовойтовой попросил суд об УДО Ян Брацкий В 2005 году Виталий Акишин был приговорен Петербургским городским судом к 23,5 года лишения свободы. © Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: Исполнитель убийства депутата Государственной думы Галины Старовойтовой попросил суд об условно-досрочном освобождении. Соответствующее ходатайство зарегистрировал Колпинский районный суд Санкт-Петербурга. «Материалы ходатайства Акишина об УДО переданы судье, к производству пока не приняты», - сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Отбывающий наказание Виталий Акишин попросил суд заменить остаток срока принудительными работами. Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. В июне 2005 года Петербургский городской суд вынес приговор по этому делу. Организатор преступления Юрий Колчин и один из основных исполнителей Виталий Акишин были приговорены к 20 годам и 23,5 года лишения свободы соответственно. Экспертное мнение и аналитика